الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد تطويره.. وزير العدل يفتتح مجمع محاكم حلوان

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم، مقر مجمع محاكم حلوان الجديد بعد تطويره على المستوى الانشائى والبنية التكنولوجية، ضمن سلسلة من الافتتاحات للمحاكم الجديدة والمطورة تنفيذ للتوجيهات الرئاسي بتطوير المنظومة القضائية والذي يعد أحد محاورها الرئيسة تطوير إنشاءات المحاكم والبنية التكنولوجية حتى يواكب التطور الذي تشهده الدولة المصرية.

وقال وزير العدل، إن القضاة والمحاكم في مصر في طريقهم إلى تحقيق مفهوم العدالة الناجزة وفقا لتوجهات الدول المصرية خلال هذه الفترة، مؤكدا على أن المحاكم الآن أصبحت تعمل بشكل الكتروني من خلال تجديد الحبس عن بعد ورفع الدعوى أون لاين.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن تحقيق العدالة الناجزة في مصر سيكون من خلال أن يكون رفع الدعوى والحكم فيها خلال مدة لا تجاوز سنة. 

وأضاف، أنه بالتوازى مع تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمحاكم يقوم القضاة بالتوازي مع ذلك بإنجاز ما لديهم من قضايا حيث انجز قضاة الأسرة جميع قضايا المنازعات الأسرية المتداولة قبل 2021 ولم يتبقى منها سوى 16 قضائية فقط وبالنسبة الدعاوى المدنية المرفوعة أمام جميع المحاكم الابتدائية فى قبل 2020 فتم الانتهاء منها ولم يتبقى منها سوى 2394 قضية فقط، ووجه الوزير الشكر للقضاة على الجهد المميز. 

ورحب باللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الذى قدم تسهيلات كبيرة من اجل انجاز الصرح العريق بمجمع محاكم حلوان وكذا نواب مجلسى النواب والشيوخ عن دائرة حلوان.

المستشار عمر مروان وزير العدل المستوى الانشائى البنية التكنولوجية سلسلة الافتتاحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

الشهادة الاعدادية .. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم