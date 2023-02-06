الهلال الأحمر السوري: نواجه صعوبة في انتشال الأنقاض والمصابين جراء زلزال تركيا

قال أمين عام الهلال الأحمر السوري خالد عرقسوسي، إن هناك صعوبات في انتشال الأنقاض جراء زلزال تركيا نتيجة نقص الآليات لدى الدفاع المدني، لافتًا إلى أن نظام الطواريء السورى عانى طوال 12 سنة، وهو منهك، فضلا عن صعوبة تأمين الوقود للآليات.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الهلال الأحمر السوري يستعين بآليات القطاع الخاص، لإزالة الأنقاض، وانتشال المصابين والضحايا.

وأشار إلى أن هناك تحديات الطقس السئ بسبب منخفض جوي قطبي بالمنطقة، ووصول الحرارة لأقل من 5 درجات.

وأكد أن الهلال الأحمر، يستجيب لـ4 آلاف شخص، وطلب حشد موارد، لتقديم المساعدة للمزيد، مؤكدًا التنسيق مع الهلال التركي، واستجابتهم للحالات الإنسانية بغض النظر عن أي توجه سياسي.