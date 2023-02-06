تذوق الفوز مرة وحيدة.. ماذا يفعل الأهلى تاريخيًا أمام أندية إسبانيا؟

يستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا بعد غد الأربعاء في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

الأحمر سيواجه الريال للمرة الثانية في تاريخه بعد ودية عام 2001 والذي انتصر فيها بهدف نظيف والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وسيلعب الأحمر أمام أندية إسبانيا في المباراة العاشرة تاريخيًا حيث فاز فقط في مرة واحدة في 9 مواجهات سابقة وكانت هذه المرة هي الفوز على الميرنجي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم تاريخ الأهلي أمام الأندية الإسبانية..

عام 1960 واجه الأهلي برشلونة وفاز الأخير بسداسية مقابل هدف، وفي عام 2007 فاز أيضًا الفريق الكتالوني برباعية مقابل هدف، وأخيرًا عام 2009 وانتهى اللقاء لصالح الفريق الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف.

واجه الأهلي أيضا نادي سوسيداد عام 2003 وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ولعب أمام نادي أوساسونا عام 2004 وسقط أمامه بنتيجة 0-1.

والتقى بنادي إسبانيول عام 2012 وانتهت المباراة بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 0-2، و عام 2015 التقى بنادي خيتافي وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأخيرًا واجه أتلتيكو مدريد في 2017 وخسر بنتيجة 3-2.