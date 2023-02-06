الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مناهضة العنف ضد المرأة».. ندوة بقرية بنى عبيد فى المنيا

ندوة مناهضة العنف
ندوة مناهضة العنف ضد المرأة بقرية بني عبيد بأبوقرقاص

نظمت وحدة الأمومة والطفولة بالمنيا، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بقرية بني عبيد التابعة لمركز ومدينة أبوقرقاص، بحضور أعضاء المجلس القومي للمرأة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمركز.

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من جانبه أكد تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أن المرأة تمثل الدعامة الأساسية لتقدم ونهوض البلاد، فهي الأداة القادرة على تحريك المجتمع، وتُعد قاسمًا مشتركًا وشريكًا أساسيًا مع الرجل في بناء وتنمية البلاد، مشيدًا بدور مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكل أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها وصولًا لمجتمع خالٍ من العنف تنعم فيه المرأة بالحرية والمكانة الرفيعة التي تستحقها.

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وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الهدف من عقد الندوة هو التعريف بأشكال العنف ضد المرأة وأهمية مواجهة ومنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه، لافتًا إلى أن العنف يظهر في أشكال مختلفة جسدية وجنسية ونفسية، كـ(الضرب، والإساءة النفسية)، بالإضافة إلى زواج الأطفال، وكذلك تسليط الضوء على دور الدولة والمحافظة في توفير كل سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمرأة حتى تتمكن من أداء دورها المنوط بها في الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالاهتمام بتكثيف الندوات التوعوية لتوضيح المفاهيم الصحيحة الخاصة بالقضايا المجتمعية.

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من جانبه أوضح علي عبدالحكيم رئيس الوحدة المحلية بقرية بني عبيد، أن هذه الندوة تأتي ضمن حملة مدينة آمنة خالية من العنف ضد المرأة، مشيرًا إلى أن الندوة شهدت مشاركة عدد كبير من السيدات بالوحدة المحلية القروية بنى عبيد ومسئولي إدارة الطفولة والأمومة بالمحافظة وعضو المجلس القومى للمرٱة وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمركز.

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مناهضة العنف ضد المرأة ندوة بقرية بني عبيد بأبوقرقاص إدارة الأمومة والطفولة بالمنيا الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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