الإثنين 06 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن غرقا بمياه ترعة المحمودية في البحيرة

جثة
جثة

لقى مواطن مصرعه غرقا، في مياه ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة، في ظروف غامضة.

البداية بتلقي مديرية أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفى المحمودية المركزي مواطن مقيم بمركز المحمودية، جثة هامدة، إثر إصابته باسفكسيا الغرق وانتشاله من ترعة المحمودية.

تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة.

مواطن محافظة البحيرة ظروف غامضة ترعة المحمودية مديرية أمن البحيرة

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