وزيرة الهجرة: القيادة السياسية تضع ملفات الصحة على رأس أولوياتها

خلال جولتها التفقدية بالمنوفية..

تفقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، يرافقها اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، اليوم الإثنين، القافلة الطبية الموسعة التي يتم تنظيمها في إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" داخل مدرسة مصر الحرة بقرية كفر المصيلحة مركز شبين الكوم، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ومؤسسة صناع الخير.

ومن ناحيتها، أشادت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بالتعاون بين وزارتي الهجرة والصحة والسكان، والتي حرصت على المشاركة في فعاليات الزيارة بتوفير عيادات متنقلة في مجالات الباطنة والنساء والتوليد والأطفال، والتي قدمت خدماتها لعدد كبير من المواطنين بالمحافظة، بجانب تقديم الدواء والمتابعة للحالات التي تحتاج لخدمات طبية أكبر في مستشفيات المحافظة المختلفة.

وثمنت وزيرة الهجرة الخدمات التي تقدمها صناع الخير للمواطنين، مؤكدة أن دور المجتمع المدني الجاد دور فاعل وهام في نجاح المبادرات القومية الكبرى، وقالت إن التعاون بين وزارة الهجرة من خلال بروتوكول التعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية من خلال مبادرة "مراكب النجاة" يهدف إلى تنظيم المؤسسة لقوافل علاجية في مجال أمراض العيون لـ 70 قرية مصرية هي القرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وثمنت وزيرة الهجرة جهود التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتقديم أفضل رعاية للمواطنين، مؤكدة أن القيادة السياسية تضع ملفات الصحة على رأس أولوياتها، كما تحرص على تقديم كافة الخدمات للمواطنين المصريين والوافدين، على حد سواء، مضيفة أن المواطن المصري هو ركيزة محاور التنمية المستدامة، ولذلك نحرص على رعايته وتوعيته بكل السبل المتاحة والممكنة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أننا حريصون على تنفيذ المبادرات الرئاسية بدعم صحة المواطنين، وتقديم الرعاية الصحية اللائقة، مشيدا بتنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة للاهتمام بالمواطنين في الجمهورية الجديدة، مضيفا أن وزارة الصحة حريصة على إطلاق القوافل الطبية في مختلف المناطق لخدمة المواطنين.

ومن ناحيته، أوضح هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن قافلة محافظة المنوفية تتضمن تقديم خدمات الكشف على الأهالي في مجالات الحد من مسببات العمى بتوقيع الكشف الطبي على عيون الأهالي وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتسلميها لمستحقيها بعد أسبوع من إجراء القافلة وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون وإجرائها لغير القادرين بأسرع وقت ممكن على ان تقدم جميع خدمات القافلة بالمجان تماما.

وأشار عبدالفتاح إلى أن تنفيذ صناع الخير للقافلة ياتى ضمن بروتوكول التعاون المشترك؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبما تشمله من توفير رعاية صحية، وتقديم خدمات طبية، وعمليات جراحية، وفقاً للمتطلبات الخاصة بكل محافظة خاصة في القرى الأولى بالرعاية، والتعاون للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج في تدريب الكوادر الطبية بالإضافة لتنظيم شبكة قوافل طبية وعيادات متنقلة في إطار مبادرة "مراكب النجاة" لصالح أهالي القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، ضمن خطة تنفيذية لتحقيق أهداف المبادرتين بما يتضمن توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة وتوفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة أعمال للشباب خاصة في المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال العمل على تنمية المجتمع وتحسين مستوى معيشة الفرد بما يحقق تنمية مستدامة تساعد في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

تضمنت القافلة الطبية بمحافظة المنوفية -ضمن مراكب النجاة- تنفيذ مبادرتين أساسيتين من مبادرات صناع الخير الطبية المتميزة؛ أولهما مبادرة "عنيك فى عنينا" بتقديم خدمات الكشف على الأهالي في مجالات الحد من مسببات العمي بتوقيع الكشف الطبى على عيون الاهالي وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتسلميها لمستحقيها بعد أسبوع من إجراء القافلة وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون وإجرائها لغير القادرين في أسرع وقت ممكن، على أن تقدم جميع خدمات القافلة بالمجان تماما، والمبادرة الثانية هي مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين لوقايتهم من البتر بالتعاون مع أساتذة الأوعية الدموية بجامعة المنوفية.