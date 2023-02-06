الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لتبادل الخبرات.. وكيل «تعليم بورسعيد» تستقبل وفد مديرية التربية والتعليم بالشرقية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبلت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الإثنين، وفد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية في إطار تبادل الزيارات بين مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بمقر المديرية.

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وأعربت وكيل الوزارة عن امتنانها بزيارة وفد تعليم الشرقية لتبادل الخبرات ونقل إنجازات تعليم بورسعيد لمحافظة الشرقية في العديد من القضايا التعليمية ومنها محاربة الدروس الخصوصية وتحقيق إنضباط المجتمع إنطلاقا من المدرسة وكذلك التجربة الرائدة لتعليم بورسعيد في تطبيق نظام البابل شيت على المرحلة الإعدادية.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن تعليم بورسعيد قد أعد برنامجا سياحيا لوفد تعليم الشرقية يشمل زيارة العديد من المعالم السياحية بمحافظة بورسعيد مثل حديقة فريال المطورة وسوق السمك الجديد وساحة مصر والبازار الجديد وجبل الملح بمدينة بورفؤاد.

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واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفد تعليم الشرقية بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، للتعربف بالانجازات الرائدة لبورسعيد في تطوير العملية التعليمية، معربا عن سعادته بهذه الزيارة المثمرة لتبادل التجارب بين محافظتي بورسعيد والشرقية.

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ومثل وفد تعليم محافظة الشرقية، كل من محمد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية والأستاذ محسن لطفي نقيب معلمي الشرقية والأستاذ محمد رمضان وكيل المديرية والأستاذ أسعد فاروق مدير إدارة العلاقات العامة والأستاذ ثروت لاشين مدير إدارة شرق الزقازيق والأستاذ جمال الغريب مدير إدارة غرب الزقازيق والأستاذ أحمد عبد العظيم مدير إدارة ديرب نجم والأستاذ عبد الشافي حسن مدير إدارة ميت القمح والأستاذ أحمد عيسى مدير إدارة الإبراهيمية والأستاذ حاتم محمود مدير إدارة كفر صقر والأستاذة وفاء طلبه مدير إدارة القرين والأستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف مدير إدارة ههيا والأستاذ محمد منصور مدير إدارة التعليم المجتمعي والأستاذ محمد لاشين مدير إدارة التدريب والأستاذ إبراهيم الاحمدي مدير إدارة التعليم الثانوي والأستاذ محمد فياض مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين.

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جاء ذلك بحضور الأستاذ علي الألفي نقيب معلمي بورسعيد والأستاذ محمود بدوى مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشؤون التنفيذية والأستاذة حنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص والأستاذ حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والدكتورة مريم بشرى مدير مدرسة السيف الحديثة للغات والممثل القانوني لها المهندس مصطفى سيف ووكيلها الأستاذ محمد الطرابيلي.

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الأعداد أكد أصل استقبلت التربية والتعليم التعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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