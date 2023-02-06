فتح 26 معرضا لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة لمواطني مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انه تم فتح ٢٦ معرضا ومنفذا لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين بمدن المحافظة تصل الى ٢٠% بالاضافة إلى تيسيير قوافل متنقلة للقري وذلك بالتنسيق والتعاون بين محافظة مطروح ومديرية التموين والغرفة التجارية بمطروح .



وأوضحت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح انه تم فتح عدد٢ معرض لبيع السلع الاول بمديمة مرسي مطروح والاخر بمدينة الحمام ،كما تم فتح شادر بكل مدينة وعدد ٢ شادر بسيوة ،بالاضافة الى فتح ومشاركة ١٦ منفذ لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين.

واشارت الي استمرار جهود المحافظة في فتح مزيد من المنافذ استعدادا لشهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى جهود المحافظة في الرقابة على الاسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة.

جاء ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح فى فتح مزيد من منافذ ومعارض بيع السلع المخفضة للمواطنين ورفع العبء عنهم

وفي سياق اخر كان قد وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بفتح مزيد من معارض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية المخفضة والوصول الى أقصى القرى والتجمعات لتخفيف العبء عن المواطنين ،والاطمئنان على توافر جميع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار ها المخفضة والمعلن عنها.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه مع المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح ،وعرض جهودالمديرية في إحكام الرقابة والسيطرة على الاسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من توافرها وسلامتها .

واوضحت مديرة التموين بمطروح انه جارى حاليا عرض عدد من السلع الرئيسية باسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق منها الارز بسعر ١٤،٥ جنيه والسكر ١٤،٥ جنيه وزيت معبا ٨٠٠ جم بسعر ٣٥ جنيه وذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية.