الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فتح 26 معرضا لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة لمواطني مطروح

المعارض المخفضة بمطروح
المعارض المخفضة بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انه  تم فتح ٢٦ معرضا ومنفذا لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين بمدن المحافظة تصل الى ٢٠% بالاضافة إلى تيسيير قوافل متنقلة للقري وذلك بالتنسيق والتعاون بين محافظة مطروح ومديرية التموين والغرفة التجارية بمطروح . 

IMG-20230206-WA0042


وأوضحت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح انه تم فتح عدد٢ معرض لبيع السلع الاول بمديمة مرسي مطروح والاخر بمدينة الحمام ،كما تم فتح شادر بكل مدينة وعدد ٢ شادر بسيوة ،بالاضافة الى فتح ومشاركة ١٦ منفذ لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين. 

 واشارت الي  استمرار جهود المحافظة في فتح مزيد من المنافذ استعدادا لشهر  رمضان الكريم، بالإضافة إلى جهود المحافظة في الرقابة  على الاسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة. 

جاء ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح فى فتح مزيد من منافذ ومعارض بيع السلع المخفضة للمواطنين ورفع العبء عنهم 

IMG-20230206-WA0041

وفي سياق اخر كان قد وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بفتح مزيد من معارض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية المخفضة  والوصول الى أقصى القرى والتجمعات لتخفيف العبء عن المواطنين ،والاطمئنان على توافر جميع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار ها المخفضة والمعلن عنها.

IMG-20230206-WA0038

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه مع المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح ،وعرض جهودالمديرية في إحكام الرقابة والسيطرة على الاسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من توافرها وسلامتها . 

IMG-20230206-WA0039

واوضحت مديرة التموين بمطروح انه جارى حاليا عرض عدد من السلع الرئيسية باسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق منها الارز بسعر ١٤،٥ جنيه والسكر ١٤،٥ جنيه وزيت معبا ٨٠٠ جم بسعر ٣٥ جنيه وذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية.

IMG-20230206-WA0037
IMG-20230206-WA0040
استعدادا لشهر رمضان أسعار مخفضة السلع المخفضة الغرفه التجارية بمطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محافظة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية ٢٠٢٣ الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

صور

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

عروض الفرقة العسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم