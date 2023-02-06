السيدة انتصار السيسى ترحب بقرينة الرئيس الكرواتى: لقاؤنا حفل بالمناقشات العميقة والثرية

رحبت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بالسيدة الأولى لجمهورية كرواتيا، سانيا ميلانوفيتش، في بلدها الثاني مصر.

وقالت السيدة انتصار السيسي في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: «لقد كان لقاؤنا حافلًا بالمناقشات العميقة والثرية حول ملفات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية في التعليم والتوعية لتنظيم النسل والحد من الزواج المبكر، إلى جانب الجهود في مجال الصحة العامة والقضاء على فيروس سي والأمراض المستوطنة».

وأضافت السيدة انتصار السيسي: «كما تناول حديثنا اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم والتمكين السياسي للمرأة فضلًا عن مبادرات العمل التطوعي التي تحمل على عاتقها مسئولية الاهتمام بالتعليم والتوعية وتنمية القرى في جميع المحافظات، والتي من أبرزها مبادرة حياة كريمة ودورها الفعال في تغيير الحياة في جميع أنحاء مصر، إنني أجدد الترحيب بالسيدة سانيا ضيفة غالية وعزيزة في مصر».