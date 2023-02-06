الأوبرا تتعاقد مع باليه موسكو ونجوم البولشوى والمارينسكى
تعاقدت دار الأوبرا المصرية مع فرقة باليه موسكو الروسية بمشاركة نجوم مسرحى البولشوي والمارينسكي لتقدم الباليه الشهير الجمال النائم للموسيقار العالمى تشايكوفسكى وذلك لمدة 3 ليالي متصلة تبدأ في الثامنة مساء الأربعاء والخميس والجمعة 22، 23 ، 24 فبراير على المسرح الكبير.
يذكر أن روسيا تعد من أوائل دول العالم فى فن الباليه حيث بدأ في عهد القيصرة " أن " 1693 ـ 1740 التى استقدمت من فرنسا " يابتست لاندى " أشهر مدربي البالية وقتِها، وافتتحت له عام 1735 أول مدرسة متخصصة بمدينة سان بطرسبورج وانحصر قبول تلاميذها من الأطفال علي أبناء حاشية البلاط، بعدها تقدم " يابتست " عام 1737 بالتماس إلى القيصرة يطلب القيام بتدريب عدد من الشباب، ونال التماسه قبولاً ليكونوا أول نواة بنيت عليها مدرسة البالية الحديثة التي انتشرت فى أوروبا بعد ذلك.