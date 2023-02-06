الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

بقوة 7.7 ريختر.. زلزال جديد على بعد 691 كيلومترًا شمال رفح

زلزال
زلزال

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن وقوع هزة أرضية جديدة شمال مدينة رفح.

وقال معهد الفلك، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل، رصدت هزة أرضية جديدة على بعد 691 كيلومترًا شمال رفح.

ولفت البيان إلى أن الهزة الأرضية بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، وعلى خط العرض: 38.14 شمال، وخط الطول: 37.21 شرقا، وعمق: 10 كم.

ولفت إلى أنه لم يرد حتى الآن ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية، أو قوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

المعهد القومي للبحوث الفلكية الشبكة القومية لرصد الزالزل رفح الدكتور جاد القاضي الزلزال

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