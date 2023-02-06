تقرير: كريستيان آتسو ضمن المفقودين في زلزال جنوب تركيا

أفادت تقارير صحفية أن الغاني كريستيان آتسو، لاعب فريق هاتاي سبور التركي، ضمن المفقودين على خلفية زلزال جنوب تركيا.

وضرب زلزال بقوة 7.5 درجة وسط تركيا، قبل قليل، ليكون الزلزال الثاني على الأراضي التركية خلال ساعات قليلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ستار التركية، فإن آتسو من بين العالقين تحت الأنقاض على خلفية الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكدت الصحيفة أن عمليات البحث جارية عن آتسو تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن تانير سافوت، المدير الرياضي للنادي هو الآخر مازال مفقودًا تحت الأنقاض.

وانتشل 2 من اللاعبين وأعضاء الفريق التقني للنادي من تحت الأنقاض، ومازالت الجهود جارية للعثور على اللاعب الغاني في أٍرع وقت.

زلزال تركيا

وخلف زلزال جنوب تركيا الذي وقع في الرابعة من صباح اليوم، أكثر من 1000 قتيل، فيما أشار بعض الخبراء إلى احتمالية ارتفاع عدد الضحايا إلى 10 آلاف بعد الزلزال الثاني الذي ضرب تركيا منذ قليل.

كريستيان آتسو بدأ مسيرته في نادي فينورد الغاني قبل الانتقال لنادي بورتو البرتغالي تحت 19 عامًا، ثم التصعيد للفريق الأول والإعارة لنادي ريو أفي قبل الانضمام لتشيلسي، والذي أعاره لأكثر من نادٍ بينها فيتسي الهولندي، وإيفرتون وبورنموث الانجليزيين، ومالاجا الإسباني، ونيوكاسل؛ قبل الانتقال نهائيًا للأخير في صيف 2017، وقضى معه 4 مواسم قبل الرحيل للرائد السعودي في صفقة انتقال حر.

وانضم آتسو لفريق هاتاي سبور التركي في صيف 2022 في صفقة انتقال حر.

ولعب آتسو 258 مبارة خلال مسيرته الاحترافية، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 30 لزملائه، ومثل فريق هاتاي سبور في 4 مباريات منذ انضمامه للفريق، وسجل هدفًا واحدًا، كما لعب 64 مباراة مع منتخب غانا، وسجل خلالها 10 أهداف وصنع 9 لزملائه.