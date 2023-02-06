كيفية إثبات محل إقامة الوالدين على بطاقة الرقم القومي للأبناء

حدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، عددا من الخطوات والإجراءات والضوابط لإثبات محل إقامة أي من الوالدين في بطاقة الرقم القومي.

وحدد قطاع الأحوال المدنية ذلك على العنوان الثابت ببطاقة الرقم القومي الخاص لأحد الأبناء أو بموجب أي من إيصالات المرافق بإسم أحد الأبناء حتى لوكانت محل الإقامة المثبته بالإيصال غير المثبتة ببطاقة الرقم القومي للابن، شريطة حضور الإبن المراد تغيير الإقامة على إقامته للإقرار بذلك" ولو كان الإبن هو الوحيد لوالديه فلا يلزم ححضوره"

ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.