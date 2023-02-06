الإثنين 06 فبراير 2023
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هل تسبب الأجهزة الإلكترونية ضعف وقصر النظر؟.. أستاذ جراحة عيون يجيب (فيديو)

الأجهزة الالكترونية
الأجهزة الالكترونية

قال الدكتور عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون بمعهد بحوث أمراض العيون، إن الطفل يولد بالصفات الوراثية التي تساعد على إصابته بقصر النظر على المدى البعيد، لافتًا إلى أن مشاهدة التليفزيون من مسافة مناسبة لا تتسبب في ضعف أو قصر النظر.

وأضاف السمرة، عبر مداخلة هاتفية على قناة TeN، اليوم الاثنين، أن هناك الكثير من الدراسات التي تناولت تأثير الهواتف المحمولة على النظر، وقد أثبتت تلك الدراسات أن استعمال الهواتف المحمولة لفترات طويلة، بالإضافة إلى استخدامها في الأماكن المظلمة تماماً قد يساعد على زيادة وسرعة الإصابة بضعف النظر.

ينصح باستعمال الهواتف المحمولة فى الأماكن غير المعتمة

وأكد أستاذ طب وجراحة العيون بمعهد بحوث أمراض العيون أنه ينصح باستعمال الهواتف المحمولة في الأماكن غير المعتمة، وألا يقوم المستخدم بتقريب شاشة الهاتف إلى عينه أكثر من اللازم للحماية من الإصابة بضعف النظر.

تسبب الاجهزة الالكترونية ضعف وقصر النظر قصر النظر أستاذ جراحة عيون يجيب

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