السفير جمال بيومي يتحدث عن زخم العلاقات بين مصر وكرواتيا (فيديو)

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي تفرد أجنحة العلاقات الخارجية من أقصى الشرق في طوكيو واليابان، إلى أقصى الغرب في باريس، وشمالًا في نيويورك، وجنوبًا في الدول الأفريقية لم تطرقها قدم أي مسؤول مصري.

وأضاف بيومي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أننا نعود لمنطقة كانت شريك تجاري واقتصادي مهم، وهي منطقة شرق أوروبا، لافتًا إلى أن دولة كرواتيا هي جزء صغير من ما عرفناه سابقًا بـ "غوسلافيا".

لدينا فرصة لاستعادة العلاقات

وتابع: كرواتيا هي دولة صغيرة نسبيًا بالنسبة لدول أوروبا، وبها جالية إسلامية كبيرة منذ الفتح العثماني، حيث بها حوالي 600 ألف مسلم، وكانت شريك تجاري وجزء من غوسلافيا، وبالتالي لدينا فرصة لاستعادة هذه العلاقات، خاصة أنها سوق نستطيع أن نذهب إليه بسهولة، حيث إنها دولة بحرية مطلة على البحر، ووسائل النقل والاتصال والمواصلات سهلة بيننا.

وأوضح، أن العلاقات بين مصر وكرواتيا قديمة وعريقة، وواضح أن سياسة مصر في عهد الرئيس السيسي تعود إلى استعادة كل هذه الملفات التي كانت قد تعطلت نتيجة تحول أوروبا الشرقية من النظام الشيوعي الذي أوقفها عند حدود معينة إلى نظام اقتصادي حر، ثم الجميع يسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي، وبالتالي يربطنا بالاتحاد الأوروبي اتفاق تجارة حرة.