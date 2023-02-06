الإثنين 06 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل مصنع في شارع التحرير بإمبابة

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب بمخلفات أعلى مصنع بشارع بنزينة حلمي من شارع التحرير بإمبابة شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً مفادها نشوب حريق داخل مصنع بشارع بنزينة حلمي من شارع التحرير بإمبابة شمال المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة مدعومة بـ4 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمخلفات أعلي سطح المصنع، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق مصنع إمبابة الحماية المدنية الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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