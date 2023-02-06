الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تطلق فعاليات الأسبوع البيئي السادس مارس القادم

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أعلن رئيس جامعة سوهاج، عن موعد انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي السادس، الذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى الفترة من ٥ حتى ٩ من مارس القادم بعنوان "الجامعات والتحديات التنموية تحت ظروف تغير المناخ"، تحت رعاية ودعم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الأسبوع البيئي ينفذ سنوياً ضمن خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويهدف إلى توضيح الدور الريادي للجامعة فى الحفاظ على البيئة، وتعزيز الاتجاهات البيئية الإيجابية لترشيد السلوك البيئي لدى منسوبي الجامعة، وخاصة الطلاب كونهم عماد التنمية فى المستقبل، بالإضافة إلى إبراز دعمها ومساندتها لجهود الدولة فى حماية البيئة والمحافظة على توازنها الطبيعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الفعاليات هذا العام ترفع شعار "معاََ للأخضر للتنمية"، وتهدف إلى تقديم الخدمات المجتمعية التى من شأنها النهوض بالمجتمع، وزيادة الوعى بالمخاطر البيئية، إلى جانب تفعيل الممارسات والسلوكيات الإيجابية التى تخدم البيئة المحيطة، وكذلك التوعية بالأخطار الصحية الناتجة عن تلوث البيئة المحيطة، مضيفاً أن الأسبوع البيئي يسلط الضوء على دور الجامعة فى تنمية الوعي البيئي لدى الطلاب والمجتمع، ودورها فى تنمية مهارات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيتم استعراض جهود الجامعة لنشر ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار الأخضر.

وأضافت الدكتورة صباح صابر منسق الأسبوع، أن الفعاليات سيتم تنفيذها بمشاركة جميع كليات الجامعة بمقريها القديم والجديد، وسوف تتضمن سلسلة من الندوات عن البيئة من منظور صحي وأمني فى ظل التغيرات المناخية، وأيضاً محاضرات تثقيفية عن أهمية الاقتصاد الأخضر، ومحاضرات توعوية عن مبادرة سوهاج بلا أمية، وتعظيم دور الجامعة فى القضاء على تلك القضية، مشيرة إلى أنه سيتم إقامة خيمة الإسعافات الأولية وتنفيذ عدد من الأنشطة الميدانية الطلابية بمقري الجامعة، وأعمال التشجير بالتعاون مع جمعية حماية البيئة بالجامعة، وكذلك تنظيم حملات للتبرع بالدم.
 

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