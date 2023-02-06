إحالة عصابة اغتصاب الأطفال وإجبارهم على التسول بالقاهرة للجنايات

أمرت نيابة النزهة، إحالة عصابة تخصصت في استغلال أطفال الشوارع في أعمال التسول وتوزيع المخدرات والتعدي عليهم جنسيًّا لمحكمة الجنايات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بالقاهرة؛ باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال استجداء المارة ومسح السيارات والتعدى عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية لعدم وجود مأوى لهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبصحبتهما 4 من الأحداث المجني عليهم.

وبسؤالهما أقرا بما جاء بالتحريات وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي وأيدا ما جاء بأقوال المجني عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

