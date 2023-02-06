الإثنين 06 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لمدة 3 أيام.. غلق كلي لمحور الأوتوستراد لتنفيذ أعمال إنشائية

محور الأوتوستراد
محور الأوتوستراد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنه تزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بكوبرى الدوران للخلف أعلى طريق الأوتوستراد أمام المجزر الآلي، الأمر الذي يستلزم غلقا كليا لمحور الأوتوستراد بالوصلة من شارع الصيانة وحتى كوبرى الأباجية.

مما يستلزم تحويل حركة المرور إلى الاتجاه الآخر "المواجه" بالتناوب مع تنفيذ تواصل لفصل حركة المرور أثناء فترة التنفيذ فقط.

وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 2023/2/6 ولمدة (3 ليالى فقط) بدايةً من الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم.

الادارة العامة لمرور القاهرة أعمال إنشائية الأوتوستراد كوبرى الدوران محور الأوتوستراد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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