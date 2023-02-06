رئيس مياه القناة: مد وتوصيل مياه الشرب لجميع المواطنين

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، استمرار جهود الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات المياه لجميع المواطنين بمحافظات القناة الثلاثة، وبالتنسيق بين أعضاء مجلس النواب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت إلى أن هناك خطة محددة بتوقيتات زمنية يتم من خلالها رفع كفاءة محطات المياه بتلك المناطق، ومد وتدعيم الشبكات لضمان وصول المياه إلى القرى والتوابع المترامية الأطراف، بالإضافة إلى وقف التعديات على الخطوط والتى تؤدي إلى ضعف المياه.

جاء ذلك خلال لقاء مع النائب أحمد البعلى، عضو مجلس النواب وعصام منسى عضو مجلس النواب السابق وأمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، وذلك فى إطار الحرص الدائم للشركة على التواصل مع النواب للوقوف على أهم المشكلات بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة من أجل تحسين الخدمة المقدمة لمواطنى محافظات القناة.