«صحة الإسماعيلية» تنظم قافلة طبية مجانية بالقصاصين ضمن «حياة كريمة»

تنظم مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية مجانية بمركز شباب البغادة بمركز ومدينة القصاصين، على مدار يومين، تحت إشراف الدكتور علي حطب وكيل وزارة صحة المحافظة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، إن قافلة تشمل 6 تخصصات طبية في الباطنة، والأطفال، والأنف، والأذن، والجلدية، ونساء، وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة لعيادة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "الضغط، السكر"، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تضم 80 صنف دواء مجاني، وفريق للتثقيف الصحي والتوعية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشار الدكتور على حطب، إلى أن إدارة القوافل التابعة لمديرية الصحة تقدم خدمتها المتكاملة في جميع التخصصات بالمجان، ومستمرة في جميع مناطق محافظة الإسماعيلية لتصل لكل مواطن بالقرى، والعزب التابعة لكل الإدارات خاصة الأماكن التي بها تطوير في المنشآت الصحية، وذلك لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حتى يتسنى لهم تقديم أفضل خدمة طبية ذو جوده متميزة.

وأضاف «حطب»، أن القافلة ضمن المبادرات الرئاسية للتأكد من سلامة المواطنين وتقديم العلاج بالمجان للمرضى منهم، وتحويل الحالات التي تستدعى إلى المستشفيات الحكومية، مضيفًا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

من جانبها، أكدت الدكتورة بثينة بركات، مديرة إدارة القوافل الطبية بصحة الإسماعيلية، أنه يتم الكشف وصرف العلاج مجانًا بالكامل لجميع الحالات، مؤكدة أن اختيار مركز ومدينة القصاصين؛ نظرًا للكثافة السكانية الكبيرة في القطاع الريفي، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعى القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.

وأوضحت أن القافلة تأتي ضمن خطة القوافل الطبية الشاملة بمحافظة الإسماعيلية، والتي تستهدف المناطق النائية والمحرومة بالإسماعيلية للمساهمة في النهوض بقرى مبادرة "حياة كريمة"، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ضمن مبادرة حياة كريمة بشأن النهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية، وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين.