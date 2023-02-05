إصابة 3 أشخاص سقطوا من سيارة ربع نقل في المنيا

أصيب 3 أشخاص، إثر سقوطهم من سيارة ربع نقل، انحرفت فجأة حينما حاول سائقها، تفادي مطب صناعي، بطريق فرعي في قرية المطاهرة الشرقية بمركز المنيا وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بسقوط 3 أشخاص من سيارة ربع نقل "فرت هاربة"، أثناء سيرها بطريق قرية المطاهرة الشرقية بالوحدة المحلية لبني محمد سلطان بمركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين سقوط كل من: عبد الحكيم نصر 20 عاما، شقيقه رمضان 21 عاما، وعبد الغني عبد اللطيف 19 عاما، يقيمون بقرية المطاهرة الشرقية، بسحجات واشتباه كسور بالعمود الفقري.

وأفادت التحريات الأولية أن سائق السيارة الذي فر هاربا فوجئ بمطب صناعي وأثناء محاولة تفاديه أنحرف فجأة فسقط المصابين الثلاثة لاختلال توازنهم وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط السيارة الهاربة.

كما تلقى مأمور مركز شرطة المنيا بلاغا بانقلاب توك توك بدون لوحات معدنية أمام قرية طوه بالوحدة المحلية لطوخ الخيل بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة أحمد طه سيد 19 عاما، بكسر بالساق، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج.

يذكر أن محافظة المنيا كانت قد شهدت عدة حوادث اليوم حيث أصيب 7 أشخاص بينهم طفلين شقيقين في حادثي تصادم دراجتين ناريتين، واصطدام سيارة بدراجة في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا وتم نقل المصابين للمستشفي النموذجي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادثين المحضرين اللازمين.