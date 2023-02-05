الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 أشخاص سقطوا من سيارة ربع نقل في المنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

أصيب 3 أشخاص، إثر سقوطهم من سيارة ربع نقل، انحرفت فجأة حينما حاول سائقها، تفادي مطب صناعي، بطريق فرعي في قرية المطاهرة الشرقية بمركز المنيا وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بسقوط 3 أشخاص من سيارة ربع نقل "فرت هاربة"، أثناء سيرها بطريق قرية المطاهرة الشرقية بالوحدة المحلية لبني محمد سلطان بمركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين سقوط كل من: عبد الحكيم نصر 20 عاما، شقيقه رمضان 21 عاما، وعبد الغني عبد اللطيف 19 عاما، يقيمون بقرية المطاهرة الشرقية، بسحجات واشتباه كسور بالعمود الفقري.

وأفادت التحريات الأولية أن سائق السيارة الذي فر هاربا فوجئ بمطب صناعي وأثناء محاولة تفاديه أنحرف فجأة فسقط المصابين الثلاثة لاختلال توازنهم وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط السيارة الهاربة.

كما تلقى مأمور مركز شرطة المنيا بلاغا بانقلاب توك توك بدون لوحات معدنية أمام قرية طوه بالوحدة المحلية لطوخ الخيل بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة أحمد طه سيد 19 عاما، بكسر بالساق، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج.

يذكر أن محافظة المنيا كانت قد شهدت عدة حوادث اليوم حيث أصيب 7 أشخاص بينهم  طفلين شقيقين في حادثي تصادم دراجتين ناريتين، واصطدام سيارة بدراجة في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا وتم نقل المصابين للمستشفي النموذجي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادثين المحضرين اللازمين.

المنيا إصابة 3 أشخاص سقطوا من سيارة ربع نقل حاول سائقها تفادي مطب صناعي قرية المطاهرة الشرقية بمركز المنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

الشهادة الاعدادية .. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الخطاط خضير البورسعيدي

ندوة نحن والتاريخ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تستعد لتنفيذ عملية هدم ضخمة فى القدس المحتلة.. الأسبوع الجاري

وصفها نتنياهو بـ"اللحظة التاريخية".. كيف ستسفيد إسرائيل من افتتاح سفارة التشاد؟

سفيرة إسرائيل تتعرض إلى السرقة فى دولة إفريقية.. ما القصة؟