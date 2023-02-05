الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حفل توقيع «حدث لم يحدث» للشاعر خالد المحجوب بأتيليه القاهرة

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

أقيم مساء اليوم، حفل توقيع ديوان "حدث لم يحدث" للشاعر الليبي خالد المحجوب، بحضور عدد من المثقفين والصحفيين ووسائل الإعلام، وقدم حفل التوقيع الناشر على الجابر مدير دار الجابر للطباعة والنشر والتوزيع.

من جانبه، قال الشاعر خالد المحجوب: يضم ديوان "حدث لم يحدث"، قصائد بالفصحى عن الدول العربية المختلفة، منها مصر وليبيا ولبنان وغيرها، كما تتنوع القصائد حول العديد من الحالات والمشاعر الإنسانية.

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أضاف المحجوب: على الرغم من أني مقاتل ومحارب إلا أن الشعر يلعب دورًا مهمًا في تكويني الإنساني، وأستطيع من خلاله التعبير عن مشاعري وأحاسيسي التي أمر بها.

وأكمل المحجوب: الشعر مثل اللوحة الفنية التي تتشابك وتندمج بها الألوان وينفعل بها الفنان، مشيرا إلى أن القوة الناعمة أيضًا تلعب دورًا كبيرًا في تكوين الوعي الشعبي، ولولا وجود العقول الليبية المستنيرة والواعية والمدركة لما انكشفت الجماعة الإرهابية ونبذها الشعب الليبي.

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وثمن المحجوب الدور الذي تلعبه الثقافة المصرية بمثقفيها وكتابها وأدبائها ومفكريها في تشكيل الوعي الثقافي في ليبيا من خلال الكتب والإصدارات، وأيضًا الأعمال الفنية والسينمائية والأغاني.

"حدث لم يحدث"، يحوى 68 قصيدة، تنوعت بين الغزل والدينية والمناجاة والوطنية والقومية، اعتبرها "المحجوب" ليست كلمات وحروف، إنما أحاسيس وعمر على أمل أن تحدث لدى قارئها وقعا يتذكره.

ديوان حدث لم يحدث خالد المحجوب الناشر على الجابر الشاعر خالد المحجوب المحجوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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