الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى فى المونديال| بعثة الفريق تصل الرباط استعدادًا لمباراة ريال مدريد

بعثة الأهلي تصل الرباط
بعثة الأهلي تصل الرباط

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى العاصمة المغربية الرباط، استعدادًا لخوض مباراة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، على متابعة عملية تسكين اللاعبين بعد رحلة سفر شاقة من مدينة طنجة.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته  الجماعية اليوم دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غادرت مدينة طنجة متوجهة إلى الرباط بالمغرب للإقامة هناك، استعدادًا لمباراة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية. 

واستقلت البعثة الحافلة منذ قليل في طريقها إلى مدينة الرباط للإقامة والتدريبات، وفقًا للبرنامج المحدد من اللجنة المنظمة للبطولة «فيفا».

ريال مدريد الاهلى مونديال الاندية المغرب سيد عبدالحفيظ

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