«ذهبت للموت برجليها».. عامل كرداسة كتب نهاية قصة حب زوجته من شرفة الطابق الرابع

قررت نيابة شمال الجيزة، حبس عامل كاوتش 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته بإلقائها من الطابق الرابع، بسبب شكه في سلوكها في كرداسة وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة لكشف تفاصيل الحادث

أنكر في البداية والنهار عقب التضييق عليه هكذا باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عامل كاوتش (محمد.ح) 25 عامًا، لاتهامه بقتل زوجته وتدعى (سماح) 23 عامًا، بإلقاءها من الطابق الرابع من شرفة منزلها في كرداسة، حيث أنكر المتهم في البداية ارتكابه للجريمة ثم اعترف.

وبالدموع اعترف المتهم بارتكابه للواقعة وشرح ما حدث أمام جهات التحقيق بعد إنكاره، حيث استرجع المشهد الدموي المؤلم الذي قام به قائلا: نشبت بيني وبين زوجتي مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة لم اشعر ألا عندما قمت بدفع زوجتي من شرفة شقتنا التى تقع في الطابق الرابع حتى سقطت.

وتابع المتهم في اعترافاته، أن في يوم الواقعة، حدثت خلافات بيننا بسبب شكى في سلوكها، فتعديت عليها بالضرب، حتى هربت للشرفة، للاستغاثة بالجيران، وفور ذلك، دفعتها من الطابق الرابع من الشرفة ولكى تكتمل الخطة هرولت إلى الشارع وتظاهرت بالتأثر بما حدث و نقلتها للمستشفى، ولإبعاد الشبهة عني، وبررت الجريمة، "مراتي كانت بتنشر ووقعت لوحدها".

وكشفت التحقيقات، أن المجني عليها تدعى "سماح" في عقدها الثاني من العمر، حيث كان هناك خلافات أسرية بينهما، على إثرها توجهت الضحية للشرفة للسقوط، فدفعها زوجها عمدًا حتى تسقط على الأرض، وتصاب بكسر في الجمجمة، وتنقل للمستشفى، حتى تلفظ أنفاسها الأخيرة بسبب نزيف داخلي.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها في كرداسة، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتلها، بدفعها من الطابق الرابع، نتيجة خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.