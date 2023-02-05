إنبى يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوز صعب على سيراميكا كليوباترا

استعاد فريق إنبي ذاكرة الانتصارات في الدوري المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة 17 من بطولة الدوري.

سجل أحمد يوسف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وحصل اللاعب ذاته على البطاقة الحمراء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة.

وخاض فريق سيراميكا لقاء اليوم بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد هاني.

خط الوسط: محمود نبيل - محمد كناريا - محمد عنتر - محمد إبراهيم - ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

الفوز رفع رصيد فريق إنبي إلى النقطة 16 في المركز الرابع عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق سيراميكا كليوباترا عند النقطة 18 في المركز الحادي عشر.