مستشار طاقة يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» الدول المستفيدة من تسقيف النفط الروسي

علق الدكتور عامر الشوبكي، مستشار الطاقة الدولي، على تصريح مدير الطاقة الدولية، أن سقف سعر النفط الروسي سبب لموسكو خسارة 30% من عائدات مبيعاتها للغاز.

وقال الشوبكي، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "المراقب" تقديم الإعلامية دينا سالم على قناة القاهرة الإخبارية، إن النفط انخفض عالميا بسبب التباطؤ الاقتصادي وإغلاق الصين، لافتًا إلى أن الأسبوع الماضي انخفضت أسعار النفط عالميا بنسبة 8%.

وأردف: "رغم ذلك فإن إيرادات روسيا من الشهر الحالي كانت الأقل منذ أغسطس 2020، إلا أن توقعات صندوق النقد أن هناك نمو في الاقتصاد الروسي، بنسبة تفوق 0.3% بعد انكماش اقتصادي قرابة 2.5% العام الماضي".

وكشف الشوبكي أن أكثر الدول المستفيدة من هذا الوضع- "حظر المنتجات النفطية الروسية، ووضع سقف لسعرها"- هي دول مثل الهند والصين وتركيا والمغرب ومصر ودول عربية أخرى ستستفيد من شراء المنتجات النفطية والاستفادة بها داخليا أو إعادة بيعها.

وأوضح أن العام الماضي كان هناك التفاف على العقوبات بمزج النفط الروسي بآخر، وبيعه على أساس أنه نفط من أصول أخرى، لذا فإن دائرة الدول المستفيدة ستتوسع، حيث أن المنتجات المكررة لا يمكن تمييزها من روسيا أو من دول أخرى.