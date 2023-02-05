وزير التعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الأبنية التعليمية

ترأس د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والذي عقد اليوم، بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة، للوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات الهيئة خلال العام المالي 2022/2021، وموقف مبادرة حياة كريمة (المرحلة الأولي)، ومناقشة مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2023، والموقف المالي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2022.

فى مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالأعضاء الجدد في مجلس إدارة الهيئة وهم اللواء هشام مصطفى فهمى، والدكتور مهندس وليد عباس عبد القوي، والدكتور عصام جلال شعت، وأمل فاروق علاء الدين ومحمد سامي محمد، كما أشاد الوزير بالدور البناء والتنموي الذى تقوم به الهيئة فى عملية بناء وإحلال وتجديد المدارس.

وخلال الاجتماع، وجه حجازى بتحديث كراسات المعايير الخاصة بالمدارس المصرية اليابانية، ومدارس النيل الدولية، ومدارس المشروع القومي للشراكة مع القطاع الخاص، ومتابعة كراسات التخصيص الخاصة بهذه المدارس على مستوى الجمهورية.

واستعرض اللواء يسرى سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية إنجازات الهيئة خلال العام المالي 2022/2021 وموقف مبادرة حياة كريمة (المرحلة الأولي)، حيث تم إنشاء 1131 مشروع بإجمالي 15332 فصل من إجمالي مشروعات المباني المدرسية، و1301 مشروع لتطوير ورفع كفاءة المباني المدرسية، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز الإنتهاء من المشروعات 94% من إجمالى مشروعات المبانى المدرسية المستهدفة والمدرجة بقرى مبادرة حياة كريمة ضمن (52) مركز بداخل (20) محافظة، كما عرض مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2023، والموقف المالي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2022.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ، مطلع الأسبوع المقبل في جميع المدارس.