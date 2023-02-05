الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نائبة: العلاقات «المصرية – السعودية» تاريخية واستراتيجية لأبعد الحدود

نيفين حمدي
نيفين حمدي

أكدت نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن العلاقات المصرية – السعودية تاريخية واستراتيجية لأبعد الحدود، لافتة إلى أنها شهدت خلال السنوات الثامنية الماضية زخمًا كبيرًا تحت قيادة الرئيس السيسي وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خاصة في مجالات التنسيق الكامل والتشاور الدائم بين الدولتين بهدف مواجهة أزمات وتحديات واستقرار المنطقة والأمن القومي العربي.

وأعلنت نيفين، في تصريحات صحفية اليوم، رفضها القاطع لأي إساءة من قريب أو بعيد لاي بلد عربي شقيق، مستشهده بحديث الرئيس السيسي لأحد وسائل الإعلام الأجنبية في وقتا سابق، حينما قال:"إننا بجانب أشقائنا فى الخليج قلبًا وقالبًا، وأنه إذا تعرض أمن الخليج للخطر وتهديد مباشر من جانب أى أحد، فإن شعب مصر قبل قيادته لن يقبل بذلك وسوف تتحرك قواته لحماية أشقائه"، لافتة إلى أن هذه الكلمات لاقت ترحاب وتأيد وقبول عربي غير مسبوق لتؤكد علي عمق العلاقات المصرية السعودية، والتى تنامت وتوطدت فى ضوء المساندة السعودية لمصر إبان ثورة 30 يونيو.

أضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، تجمع المملكة العربية السعودية ومصر علاقات تاريخية، تشكلت لبنتها الأولى أثناء الزيارة التي قام بها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، لمصر في أول زيارة له عقب توحيد المملكة في 1946 وحينها قال قولته:"لا غنى للعرب عن مصر.. ولا غنى لمصر عن العرب"، موضحه على مر العصور وفي كل الأزمات والمحن، يتمتع البلين الشقيقين بثقل وتأثير على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية جعلهما يتصديان معا لمسئولياتهما العربية.

وتابعت نائبة حماة الوطن، أن المملكة العربية السعودية دولة كبيرة تتمتع بمكانة رفيعه فهي أكبر بكثير من أن يهز أحد استقرارها وأمنها او يسئ لها، مشددة علي التضامن والتكاتف مع الاشقاء وأن نكون سندا لبعضنا البعض ضد المتامرون والمتربصون والذين لايريدون الاستقرار لبلادنا وشعوبنا.. حفظ الله مصر وشعبها والاشقاء بالوطن العربي.

الأمير محمد بن سلمان العلاقات المصرية السعودية المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز النائبة نيفين حمدي حزب حماة الوطن عضو لجنة الشؤون الإفريقية

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