الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع أشجار مثمرة على مدارس نجع حمادى بالمجان

محافظة قنا
محافظة قنا

عقد قسم التربية البيئية والسكانية بإدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا، مع مديري المدارس الابتدائية، وذلك لمناقشة تنفيذ مبادرة رئاسة الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، بحضور أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام الإدارة ، وعلي عبد الغفار، موجه أول التربية الزراعية، تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وقال أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، إن مبادرة زراعة  100 مليون شجرة، تحظي باهتمام رئاسي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ، تزامنا مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

وأكد الدردير، أن المبادرة، تستهدف تحديد 9900 موقع في أنحاء المحافظات تصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان على مستوى الجمهورية تصلح لتكون غابات شجرية، أو حدائق، وتوفير الشتلات الزراعية بشبكات الري، مشيرًا إلى أن المبادرة ترتكز على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

واستعرض مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، الأهداف التي تستهدف المبادرة تحقيقها.


- الهدف  العلمي ، ويتمثل في الحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.


- الهدف الاقتصادي، مكافحة فقر الغذاء، الهدف الاستراتيجي: الحفاظ علي رقعة المياه.


- الهدف العام، زيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي والحصول على أكسجين نقي.


- الهدف القومي، تشغيل الأيدي العاملة عن طريق زراعة ثمار أشجار جديدة وتوفير فرص عمل.

 

- الأهداف الاجتماعية من مبادرة التشجير، حيث إن هناك عوائد اجتماعية تستهدف الدولة المصرية من خلالها مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء فضلا عن امتصاص الملوثات والأدخنة مما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة للمواطنين، إضافة إلى العوائد البيئية والمتمثلة بشكل أساسي في خفض انبعاثات الاحتباس الحرارى وتحسين نوعية الهواء.

 

وأكد وليد فتحي مغربي منسق المبادرة، أنه سوف يتم توزيع أشجار مثمرة على جميع المدارس بالمجان، وذلك ضمن مبادرة رئاسة الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، أشجار "زيتون- ليمون- جوافة- برتقال- يوسفي- رمان".

١٠٠ مليون شجرة إتفاقية اجتماعا موسعا إطار جهود الدولة أشجار مثمرة الاحتباس الحرارى الاحتباس الحرار الادارة التعليمية

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