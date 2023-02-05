الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس الوزراء الرومانى: لا أحد يعرف صياغة القواعد التجارية أفضل من المصريين

رئيس الوزراء الروماني، نيكولاي
رئيس الوزراء الروماني، نيكولاي تشوكا

قال رئيس الوزراء الروماني، نيكولاي تشوكا، إن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا تعدى المليار دولار، لافتًا إلى أن مصر أول مقصد للتجارة الرومانية في كل إفريقيا، مشيرًا إلى تطلعه لمزيد من التعاون.

وأضاف تشوكا خلال مؤتمر افتتاح منتدى الأعمال المصري الروماني، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: "نريد توسيع التعاون، في محاور النقل، بين رومانيا، وميناء الإسكندرية، ويمكن أن نتعاون في بحث الأسواق الأخرى، في المنطقة الإفريقية، والإقليم".

وأردف: "لا أحد يعرف أفضل من المصريين في صياغة القواعد التجارية، لماذا لا نستفيد أكثر من موقعنا السياسي الجغرافي؟ لفتح مجالات جديدة لشركاتنا في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا"، لافتًا إلى أنه في القريب العاجل ستكون رومانيا جزء من منظمة التجارة الدولية، ما يتيح الفرصة لنظامها التجاري للتفاعل مع كل دول العالم. 

منتدى الأعمال المصري الروماني رئيس الوزراء الروماني

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