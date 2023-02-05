الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«1.1 مليار دولار حجم التجارة بينهما».. مصر ورومانيا توقعان 3 مذكرات تفاهم

التجارة
التجارة

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ونيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، توقيع 3 مذكرات تفاهم بين مصر ورومانيا.

تضمنت المذكرات الآتي: "الأولي فى قطاع الغاز والثانية بين وزارة تكافؤ الفرص الرومانية ووزارة الشباب والرياضة، ومذكرة التفاهم الثالثة فى مجال التعاون العلمي التكنولوجي بين وزارة الرقمنة الرومانية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكارات فى مصر".

وقال مدبولي، خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصري الروماني، إن أرقام التجارة بين مصر ورومانيا بلغت إلى 1.1 مليون دولار، مؤكدًا أن فرص الاستثمارات الحالية في القاهرة تضمن عدة مجالات منها الصحة والطاقة.

وأضاف أن الحكومة المصرية تهتم بتطبيق استراتيجية الاستثمار في عدة فرص وتوفير الحوافز والضمانات.

بينما قال رئيس الوزراء الروماني، نيكولاي تشوكا، منتدى الأعمال المصري الروماني، إن العلاقات بين مصر ورومانيا ديناميكية وواعدة، لافتًا إلى أن رومانيا دعمت اقتصادها، الذي نمى 8 أضعاف منذ 2020.

وأضاف أن حجم الاستثمارات ضخمة، وبلغت 3 مليارات يورو العام الماضي، وكان أعلى مستوى من النمو في الاتحاد الأوروبي، وتم ضخ أكثر من 11 مليار دولار لتعزيز البنية التحتية وفتح فرص عمل جديدة.

مصطفى مدبولى رومانيا نيكولاي تشوكا مذكرات تفاهم

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