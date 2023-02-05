الميرى يطالب بتدريس التاريخ كمادة قومية بجامعاتنا المصرية

طالب د.خلف الميرى بضرورة تدريس التاريخ كمادة قومية فى كل جامعاتنا المصرية والأجنبية التى تعمل على الأرض المصرية.

أضاف الميري، خلال فعاليات ندوة "نحن والتاريخ" ضمن المحور الرئيسي فى قاعة صلاح جاهين "ببلازا ١" والتى بدأت منذ قليل، أنه يجب على المجلس الاعلى للثقافة اصدارة نشرة تعريفية بتاريخنا المصرى تفند ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعى من معلومات تاريخية مغلوطة.

وأشار إلى ضرورة اتاحة الفرصة فى وسائل الإعلام المؤرخين من الأكاديميين لتوضيح المعلومات الحقيقية فى تاريخنا لمجابهة الحملة الشرسة التى يتعرض لها تاريخنا القديم والحديث والمعاصر.

وافتتح د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.