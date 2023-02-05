حرس الحدود يهزم غزل المحلة 2-1 ويصل للنقطة 14

حقق فريق حرس الحدود فوزا غاليا وهزم حرس الحدود بملعبه بهدفين سجلهما أحمد فتحي فيليكس ومصطفى زيكو مقابل هدف سجله أحمد الشيخ في المباراة التي أقيمت بملعب غزل المحلة في لسبوع السابع عشر للدوري الممتاز ليرتفع رصيد حرس الحدود إلى 14 نقطة ويتوقف رصيد غزل المحلة عند 26 نقطة.

بدأ الشوط الأول بنشاط هجومي لحرس الحدود في محاولة لتسجيل هدف مبكر وكانت أول فرصة في المباراة لحرس الحدود في الدقيقة السابعة انطلق مصطفى زيكو من منتصف الملعب ودخل منطقة الجزاء وسد كرة أرضية مرات بجوار القائم الأيمن للحارس أحمد ميهوب.

في الدقيقة 15 مرر مصطفى صبحي كرة عرضية لعبها محمد رضا برأسه لمصطفى زيكو الذي نجح في السيطرة عليها وهيأها لـ أحمد فتحي فيليكس الذي سددها أرضية على يمين الحارس مسجلا هدف التقدم لحرس الحدود.

حاول غزل المحلة العودة للمباراة ودانت له السيطرة بعد الهدف وسدد أحمد النادري كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة 35 تلقى كريم مصطفى الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع ثم الأخر لكنه سدد في جسم خالد سامي مدافع الحدود.

في الدقيقة 40 مرر أحمد الشيخ كرة عرضية من ركلة ركنية أبعدها الدفاع ووصلت الى جابريل أوروك الذي حاول تسديد الكرة لكنه سقط أرضا وطالب لاعبو غزل المحلة باحنتساب ركلة جزاء لكن الحكم صبري إبراهيم أشار باستمرار اللعب.

في الدقيقة 44 ومن هجمة مرتدة لحرس الحدود وصلت الكرة الى مصطفي صبحي الذي لعبها بكعبه لمحمد رضا القادم من الخلف لعبها من لمسة واحدة لمصطفى زيكو الذي سدد الكرة أرضية على يسار الحارس مسجلا الهدف الثاني.

أجرى عبد الباقي جمال المدير الفني لغزل المحلة تغييرين في بداية الشوط الثاني بنزول أحمد ر ضا وإبراهيم كونيه بدلا من محمود علاء ومحمد جابر، وكانت بداية الشوط الثاني كانت مثيرة وفي الدقيقة الأولى قطع أحمد شديد قناوي الكر ة من كونيه ومررها طولية لمصطفى زيكو الذي دخل منطقة الجزاء ورواغ معاذ الحناوي وسددها أرضية أنقذها الحارس وفي الدقيقة 50 أنقذ القائم هدفا للمحلة من تسديدة أحمد النادري.

في الدقيقة 66 تصدى أحمد الشيخ لركلة حرة خارج منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية سددها معاذ الحناوي برأسه بجوار القائم الأيمن وفي الدقيقة 72 دفع عبد الباقي جمال بحازم مرسي بدلا من كريم مصطفى ورد أحمد أيوب المدير الفني للحدود بإشراك وجيه عبد الحكيم بدلا من مصطفى صبحي.

في الدقيقة 89 مررإبراهيم كونيه كرة عرضية سددها مصطفى أسامة برأسه وأبعدها الحاس أحمد السعدني ووصلت الى جابريل أوروك الذي أطاح بها فوق العارضة وبعدها تلقى حازم مرسي كرة عرضية وسددها برأسه وارتدت من العارضة وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع تلقى أحمد الشيخ كرة كولية وسددها من فوق أحمد السعدني الذي خرج من مرماه دون داع لتنتهي المباراة بفوز حرس الحدود 2-1.