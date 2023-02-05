استعدادات لافتتاح معرض «أهلًا رمضان» بدسوق.. وتجهيز 9 معارض أخرى بكفر الشيخ

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، استعدادات لافتتاح معرض أهلًا رمضان، بالتعاون مع الغرفة التجارية برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، ومديرية التموين، برئاسة عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، ومتابعة اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وتفقد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الأعمال الجارية لتجهيز معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية بدسوق، لمحاربة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم، لتوفير السلع الغذائية واللحوم، للمواطنين، وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم افتتاح 8 معارض بمدن محافظة كفر الشيخ: كفر الشيخ وبلطيم والحامول، والبرلس، ومعرضين بسيدي غازي، سيدي سالم، والبرلس، وجاري التجهيز لافتتاح معارض اهلا رمضان بكافة مدن المحافظة، منها معرض أهلا رمضان بمدينة دسوق، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة، مؤكداً أنه يتابع جهود الوحدات المحلية في الإعداد والتنفيذ لمعارض السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مناسبة تخفيفا للعبء عنهم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بضرورة التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية ومديريات التموين و الزراعة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة للتوسع في إقامة معارض " أهلا رمضان " لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم وذلك في إطار جهود الدولة وحرص المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية وكافة السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، على أن يتم إقامة تلك المعارض بجميع مدن وقرى المحافظة، مؤكدًا على دعمه وتشجيعه لجميع المبادرات المجتمعية التي تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها.

وشدد محافظ كفر الشيخ، بضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن، بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات، و متابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حالة وجود شكوى في هذا الشأن، والتأكيد على عدم مبالغة التجار في تسعير السلع، وعدم وجود تفاوت في الأسعار للسلعة الواحدة بين مكان وآخر، مشددا على تكثيف لجان من التموين و المدينة لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، او عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.