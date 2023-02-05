الشوط الأول.. حرس الحدود يتقدم على غزل المحلة بهدفي فيليكس وزيكو

انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة وحرس الحدود المقامة بملعب غزل المحلة في الأسبوع السابع عشر للدوري الممتاز بتقدم حرس الحدود بهدفين نظيفين سجلهما أحمد فتحي قيليكس ومصطفى زيكو في الدقيقتين 15 و44.

بدأ الشوط الأول بنشاط هجومي لحرس الحدود في محاولة لتسجيل هدف مبكر وكانت أول فرصة في المباراة لحرس الحدود في الدقيقة السابعة انطلق مصطفى زيكو من منتصف الملعب ودخل منطقة الجزاء وسد كرة أرضية مرات بجوار القائم الأيمن للحارس أحمد ميهوب.

في الدقيقة 15 مرر مصطفى صبحي كرة عرضية لعبها محمد رضا برأسه لمصطفى زيكو الذي نجح في السيطرة عليها وهيأها لأحمد فتحي فيليكس الذي سددها أرضية على يمين الحارس مسجلا هدف التقدم لحرس الحدود.

حاول غزل المحلة العودة للمباراة ودانت له السيطرة بعد الهدف وسدد أحمد النادري كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم وفي الدقيقة 35 تلقى كريم مصطفى الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع ثم الأخر لكنه سدد في جسم خالد سامي مدافع الحدود .

في الدقيقة 40 مرر أحمد الشيخ كرة عرضية من ركلة ركنية أبعدها الدفاع ووصلت الى جابريل أوروك الذي حاول تسديد الكرة لكنه سقط أرضا وطالب لاعبو غزل المحلة باحنتساب ركلة جزاء لكن الحكم صبري إبراهيم أشار ياستمرار اللعب.

في الدقيقة 44 ومن هجمة مرتدة لحرس الحدود وصلت الكرة الى مصطفي صبحي الذي لعبها بكعبه لمحمد رضا القادم من الخلف لعبها من لمسة واحدة لمصطفى زيكو الذي سدد الكرة أرضية على يسار الحارس مسجلا الهدف الثاني.

احتسب الحكم صبري إبراهيم ثلاث دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لينتهى الشوط الأول بتقدم حرس الحدود بهدفين نظيفين وسط دهشة جماهير المحلة .