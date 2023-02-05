«موندو ديبورتيفو»: بايرن ميونخ يستهدف ضم فاتي من برشلونة

يبحث نادي بايرن ميونخ الألماني عن إبرام صفقة جديدة قوية ومميزة من برشلونة الإسباني، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة بايرن ميونخ في التعاقد مع النجم الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، وكذلك بيدري وجافي.

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع فاتي من برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن بايرن ميونخ وضع لاعبًا جديدًا على طاولته، حيث أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الإسباني أنسو فاتي، مهاجم برشلونة، في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن مسئولي بايرن ميونخ يريدون استغلال عدم مشاركة أنسو فاتي بشكل أساسي ومنتظم تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، من أجل الحصول على خدماته في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وأكدت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن مسئولي بايرن ميونخ أبدوا استعدادهم للدخول في مفاوضات مع إدارة برشلونة بشأن التعاقد مع فاتي، رغم أن النادي الكتالوني قد يرفض الاستغناء عن خدمات اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للشاب الإسباني، صاحب الـ20 عامًا، رفقة برشلونة في صيف 2027، الأمر الذي يُشكّل صعوبة في مفاوضات بايرن ميونخ.

ويمتلك أنسو فاتي شرطًا جزائيًا في عقده مع برشلونة يبلغ قيمته مليار يورو، وبالتالي فإن إدارة النادي ستريد الحصول على هذا المبلغ مقابل السماح برحيل اللاعب.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستضيف فريق برشلونة نظيره إشبيلية على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.