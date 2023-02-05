الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلاب جامعة أسيوط الأهلية يحصدون مراكز متقدمة في أسبوع إعداد القادة

طلاب جامعة اسيوط
طلاب جامعة اسيوط الأهلية

أعلنت الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن فوز طلاب جامعة أسيوط الأهلية بعدد من المراكز المتقدمة في عدة مسابقات رياضية وثقافية وفنية وكذلك عدد من الأنشطة العلمية والتكنولوجية، خلال مشاركتهم في أسبوع إعداد قادة الجامعة الأهلية والتكنولوجية والمقام بجامعة الجلالة خلال الفترة من 27 يناير حتى 1 فبراير بمشاركة 700 طالب وطالبة، ونظمه معهد إعداد القادة التابع للوزارة بالتعاون مع جامعة الجلالة، تحت رعاية وزيري التعليم العالي والشباب والرياضية.

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وأكدت الدكتورة مها غانم على أهمية الملتقى الذي حظي بدعم كامل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، كما أكدت على حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة فيه لما يمثله من حراك ثقافي و رياضي وفني  بين طلاب  الجامعات الأهلية والتكنولوجية على مستوى الجمهورية حيث تحظى تلك الجامعات الجديدة باهتمام ورعاية الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي يسعى لإثراء الحركة العلمية وإتاحة فرص جديدة للبرامج التعليمية تعمل على زيادة مهارات الشباب ومواكبة التطور العالمي وتلبية الاحتياجات المتجددة لسوق العمل المحلى والدولي.  

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ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن الوفد الطلابي ضم 18 طالب وطالبة من طلاب جامعة أسيوط الأهلية مشيراَ إلى أن طلاب الجامعة الأهلية نجحوا فى الصعود للمربع الذهبي وتحقيق الفوز وحصد العديد من المراكز، مؤكداَ على اهتمام جامعة أسيوط الأهلية بصقل شخصية الطالب وبنائها على نحو متكامل يجمع بين المهارات العلمية والشخصية عن طريق تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية بكافة أشكالها الفردية والجماعية وبمختلف مجالاتها.

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وأضاف أن طلاب الجامعة الأهلية حصلوا على عدة مراكز متنوعة وهي مركز أول غناء مركز أول عزف مركز أول تنس أرضي مركز ثاني معلومات عامة، مركز ثاني طالب مثالي، مركز ثاني تنس طاولة مركز خامس كرة قدم وذلك خلال مشاركة الوفد في فعاليات الملتقى بجامعة الجلالة، وجاءت تحت إشراف الدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

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أسيوط الأهلية الجامعة الاهلية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى سوق العمل المحلى لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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