الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي في مصر

جانب من زيارة وفد
جانب من زيارة وفد الاتحاد الاوروبي

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، السفير كريستيان برجر، سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والذي يزور المحافظة لبحث فُرص التعاون في مجالات التعليم ودعم المشروعات التنموية والمجتمعية بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ أبرز المقومات الطبيعية والتنموية التي تحظى بها المحافظة وأهم المشروعات والمبادرات المُنفذة في مجال تأهيل البنية التحتية والاستثمار الزراعي وتنفيذ مشروعات الجذب السكاني والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتشجيع السياحة العلاجية والبيئية.

فيما أبدى سفير الاتحاد الأوروبي سعادته بما يتابعه من تطورات تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا عمق العلاقات والتعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، وتطلع الاتحاد لمزيد من التعاون مع المحافظة في مجالات تمكين المرأة والتعليم بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة في هذه الرقعة المتميز من مصر.

 

محافظ الوادي الجديد وفد الاتحاد الأوروبي التعاون في مجالات التعليم دعم المشروعات التنموية المقومات الطبيعية تأهيل البنية التحتية مشروعات الجذب السكاني استخدام الطاقة النظيفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

صور

ندوة المجلس القومى للأمومة والطفولة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا