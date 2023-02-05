محافظ الوادي الجديد يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي في مصر

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، السفير كريستيان برجر، سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والذي يزور المحافظة لبحث فُرص التعاون في مجالات التعليم ودعم المشروعات التنموية والمجتمعية بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ أبرز المقومات الطبيعية والتنموية التي تحظى بها المحافظة وأهم المشروعات والمبادرات المُنفذة في مجال تأهيل البنية التحتية والاستثمار الزراعي وتنفيذ مشروعات الجذب السكاني والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتشجيع السياحة العلاجية والبيئية.

فيما أبدى سفير الاتحاد الأوروبي سعادته بما يتابعه من تطورات تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا عمق العلاقات والتعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، وتطلع الاتحاد لمزيد من التعاون مع المحافظة في مجالات تمكين المرأة والتعليم بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة في هذه الرقعة المتميز من مصر.