مجلس الشيوخ يصدق على المضبطتين 22 و23 من مضابط الجلسات العامة

صدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على مضبطتين من مضابط الجلسات العامة للمجلس، إذ صدق المجلس على المضبطتين 22 و23 من مضابط الجلسات العامة.

وقال رئيس الجلسة العامة المستشار بهاء أبوشقة إن الأمانة العامة للمجلس نشرت تلك المضابط إلكترونيا على جميع الأعضاء.

ووجه أبوشقة كلامه للنواب قائلًا: هل لأي من حضراتكم ملاحظات على تلك المضابط؟، ولم يبد أي نائب أي ملاحظات ولذلك أعلن أبوشقة تصديق المجلس على المضابط.