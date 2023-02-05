مراسل «القاهرة الإخبارية»: الألمان هم الأكثر عرضة للاحتيال الإلكتروني

أوضحت قناة “القاهرة الإخبارية” أن العالم يتعرض للاحتيال الإلكتروني، ولكن ألمانيا وحدها تتعرض بنسبة 75 % والتي تعد النسبة الأكبر بها.

وقال عربي مرزوق، مراسل "القاهرة الإخبارية" من برلين، اليوم الأحد، إن جميع الألمان يستخدمون الإنترنت، خاصة فترة الإغلاق التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن عملية التسوق عبر الإنترنت واستخدام الإنترنت في التعاملات البنكية والاتصالات وما إلى ذلك ارتفع بشكل واضح في ألمانيا تحديدا التسوق عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن ألمانيا أجريت مسح من إحدى الشركات لتعلن أن 75 % من الألمان بالفعل من مستخدمي الإنترنت يتعرضون لأحد أنواع الاحتيال ربما عن طريق الفيروسات الضارة أو عملية احتيال مالي وما إلى ذلك، ولكن 18% تقريبا من هؤلاء الأشخاص هم الذين قاموا الاتصال بالشرطة.

واختتم أن هناك توصيات من مكتب حماية المعلومات الاتحادي في ألمانيا ومن الشركة التي قامت بالبحث بضرورة أن يقوم كل شخص بشكل دوري بتفقد الكمبيوتر الشخصي والهاتف النقال الخاص به وتغير كلمات السر وبرامج حماية الفيروسات، وما إلى ذلك.