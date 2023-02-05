الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل فى حادث «تروسيكل» بالعاشر من رمضان

حادث «تروسيكل»
حادث «تروسيكل»

لقي طفل بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مصرعه فى حادث أليم أثناء قيادته تروسيكل بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة شرطة النجدة، يفيد  بورود بلاغ بوقوع حادث مصرع شخص بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

توجهت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العاشر من رمضان إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص مصرع طفل يعمل فى جمع الكرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة، إثر جذب عمود التروسيكل الكوفية التي يرتديها للتدفئة، مما أدى إلى سقوطه أثناء القيادة ومصرعه متأثرا بإصابته.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العاشر الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية، وأمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

طفل حادث اليم تروسيكل المنطقة الصناعية العاشر من رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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