«التخطيط»: 8.7 مليار جنيه لتنفيذ 414 مشروعًا تنمويًا بالشرقية بخطة 2022- 2023

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الشرقية لعام 22/2023، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كل محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يسهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقًا للهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددة على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وأضافت السعيد أن الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق دون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقًا مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الشرقية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 414 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الشرقية بخطة عام 22/2023 تبلغ 8,7 مليار جنيه، بنسبة نمو 8,75% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الشرقية بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4,6 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 53%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 1,1 مليار جنيه بنسبة 12,6%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مليار جنيه بنسبة 11,5% ثم التعليم قبل الجامعي 634 مليون جنيه بنسبة 7,2%، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 381 مليون جنيه بنسبة 4,4%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 985 مليون جنيه بنسبة 11,3%.

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بلغ 41 قرية، وبلغ عدد المستفيدين 418 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الشرقية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة في إنشاء 10 مجمعات للخدمات الزراعية، 7 نقاط إسعاف، 61 وحدة صحية، 608 فصول دراسية، 59 مدرسة، إلى جانب إنشاء 2 مركز تنمية أسرة، 20 محطة مياه شرب، 41 مشروع صرف صحي، 10 محطات معالجة، 26 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 7 وحدات اجتماعية، فضلًا عن انتشار 80 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 37 مركز شباب، 10 مجمعات خدمات حكومية، 20 مكتب بريد، 4 نقاط شرطة.

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة الشرقية في خطة 22/2023 والتي تتمثل في توجيه 2,9 مليار جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بالمحافظة، إلى جانب توجيه نحو 1.1 مليار جنيه لخدمات الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 70 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية يبلغ عدد المشروعات التنموية 241 مشروعًا وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 342 مليون جنيه، وتوجيه 25,4 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.