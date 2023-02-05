الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التفاصيل الكاملة لوفاة راقصة داخل مقهى بالمهندسين: «بتشرب شيشة»

جثة
جثة

كشفت مناظرة النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، عن أنه لا شبهة جنائية في واقعة وفاة راقصة داخل مقهى بمنطقة العجوزة في المهندسين.

وتبين أنه أثناء تدخين الراقصة لـ«الشيشة» داخل مقهى برفقة زوجها، شعرت بحالة إعياء مفاجئة وتبين أنها أصيبت بأزمة قلبية وتوفيت في الحال قبل نقلها للمستشفى.

وجاء في التقرير الطبي المبدئي عقب الكشف عليها، أن سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي قررت تشريح الجثة وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

مناظرة النيابة العامة الجيزة وفاة راقصة المهندسين الدورة الدموية تشريح الجثة

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