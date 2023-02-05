الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بقتل «عريس قليوب» وإصابة شقيقه بالرصاص

القبض على متهم
القبض على متهم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على المتهم بإطلاق النيران على شقيقين، وتسبب فى قتل أحدهما وإصابة الآخر فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عريس قليوب"، وذلك بعد إعداد الأكمنة اللازمة وتتبع خط سير المتهم، حيث تبين أنه مسجل خطر، وحرر محضر بالضبط، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قد أطلق عاطل النيران على شقيقين فى الشارع أثناء ذهابهما للعمل، بقرية ناى دائرة مركز شرطة قليوب، أسفر عن قتل أحدهما وإصابة الثاني، تم إخطار مدير أمن القليوبية، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة، وتم حجز المصاب بالمستشفى بالعناية المركزة فى حالة خطر، وفر المتهم هاربًا.

البداية بتلقى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بقيام مسجل خطر بإطلاق النيران على شقيقين، وأسفر عن مقتل عريس متزوج منذ حوالى شهرين وإصابة شقيقه، وتم نقله للمستشفى فى حالة خطرة.

وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، قيام عاطل، كان مسجونًا على ذمة أحد القضايا، "مسجل خطر"، بإطلاق النيران من سلاح نارى بندقية آلية على كل من  عامل بكافية، وتوفى متأثرًا بإصابته بطلق فى الصدر "عريس متزوج منذ شهرين"، وإصابة شقيقه بطلق نارى فى القدمين وتم حجزه فى المستشفى فى حالة خطرة، وذلك بسبب خلافات سابقة على الجيرة.

وباتخاذ الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة معاونى رئيس المباحث تم استهدافه وأمكن ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الواقعة بندقية آلى وعدد من الطلقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية المتهم عريس قليوب عاطل المستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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