الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا تغلق جبال تاترا بالكامل أمام السياحة بسبب خطر الانهيارات الجليدية

جبال تاترا
جبال تاترا

 قرر منتزه "جبال تاترا الوطني" جنوبي بولندا غلق المنطقة بالكامل أمام السياحة حتى إشعار آخر؛ بسبب ظروف الطقس الصعبة وخطر حدوث انهيارات جليدية كبيرة.


وذكر "راديو بولندا"، أن خدمة الإنقاذ في منطقة تاترا البولندية حثت أيضًا على الإغلاق حيث إنها تنقذ متسلقي الجبال الذين تقطعت بهم السبل والسياح الذين في حاجة إلى المساعدة في الجزء البولندى من الجبال.


وأشارت خدمة الإنقاذ إلى أن سقوط الثلوج المتزايد إلى جانب الرياح القوية قد تسبب في تفاقم وضع الانهيارات الجليدية بزيادة، كما أنه نُصح السياح بعدم إجراء رحلات إلى الجبال في تلك الظروف الحالية، فقد يستغرق انتظار المساعدة هناك وقتا طويلا.


وأشارت التقارير إلى أن جبال تاترا في الوقت الحالي تشهد ظروفًا خطرة للغاية بالنسبة للسياحة، حيث تم الإعلان عن 4 درجات عالية من خطر الانهيارات الجليدية.

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