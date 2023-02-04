خبير اقتصادي لـ«القاهرة الإخبارية»: علاقتنا الوثيقة مع رومانيا ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن رومانيا تشتهر بالمحاصيل الزراعية عالية الجودة، لذا تباحثت الدولة المصرية اليوم مع رومانيا كيفية سبل تعزيز الصادرات الزراعية إلى الأرضي المصرية الفترة المقبلة.

تعزيز الاقتصاد المصري

وأكد الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا المساء" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقات المصرية الرومانية ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري كثيراً، حيث تم الاتفاق على تعزيز العلاقات بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري.

العلاقات المصرية الرومانية

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى فتح أسواق جديدة لها في القارة الإفريقية قدر الإمكان الفترة المقبلة لزيادة حجم صادراتها ومن ثم توفير العملة الصعبة بالخزانة المصرية.