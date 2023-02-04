الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير اقتصادي لـ«القاهرة الإخبارية»: علاقتنا الوثيقة مع رومانيا ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن رومانيا تشتهر بالمحاصيل الزراعية عالية الجودة، لذا تباحثت الدولة المصرية اليوم مع رومانيا كيفية سبل تعزيز الصادرات الزراعية إلى الأرضي المصرية الفترة المقبلة.

تعزيز الاقتصاد المصري  

وأكد الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا المساء" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقات المصرية الرومانية ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري كثيراً، حيث تم الاتفاق على تعزيز العلاقات بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري.

 العلاقات المصرية الرومانية

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى فتح أسواق جديدة لها في القارة الإفريقية قدر الإمكان الفترة المقبلة لزيادة حجم صادراتها ومن ثم توفير العملة الصعبة بالخزانة المصرية.

مصطفى بدرة خبير اقتصادي العلاقات المصرية الرومانية الاقتصاد المصرى القاهرة الإخبارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية ٢٠٢٣ الترم الأول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا