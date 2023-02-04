نشأت الديهي يكشف القصة الكاملة لتزوير عقد تأجير قناة السويس

قال الإعلامي نشأت الديهي إن هناك تربصا بالدولة المصرية وهذا الأمر يرتفع في أوقات، وينخفض في أخرى، مؤكدًا أن هناك دولًا معينة لا تريد لمصر أن تكون دولة قوية.

الشائعات هي السلاح الأنجح للقوى المعادية

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الشائعات هي السلاح الأنجح للقوى المعادية لمصر، في محاولة لضرب الثقة ما بين الدولة والمجتمع، من خلال ضرب الإعلام الذي يمثل رجع صدى للدولة المصرية، وبعد ذلك يتم العمل على ضرب قيادات الدولة ومؤسساتها مثل الجيش والشرطة والإعلام.

وأشار إلى أن هناك محاولات لتزييف وعي الشارع المصري، من قبل بعض الدول بإنفاق مليارات الجنيهات، مضيفًا أن الإعلام الإخواني حاول ضرب النظام في مصر بالضربة القاضية، من خلال قيام محمود وهبة النصاب الدولي بإذاعة عقد مزور يشير إلى أن مصر قامت بتأجير قناة السويس لشركة إسرائيلية لمدة 99 عامًا، معقبًا: " نشروا عقدا مكونا من 92 صفحة يتحدث عن أن مصر قامت بتأجير قناة السويس لمدة 99 عامًا".

وتابع أن الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين ، قام بإعادة نشر العقد المزور الذي نشره النصاب الدولي محمود وهبة، مشيرًا إلى أن قناة السويس قامت بإصدار بيان للرد على هذه الشائعات، مؤكدة أن هذه الشائعات غير صحيحة جملة وتفصيلاً.