«مصر أكتوبر» ينعى المهندس شريف إسماعيل: كان دائما فى خدمة وطنه

نعى حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، الذى وافته المنيه اليوم السبت، عن عُمر يناهز 68 عاما.

وقالت الدكتورة جيهان مديح، فى بيان لها إن المهندس شريف إسماعيل كان بطلا من نوع خاص وتولى المسئولية فى وقت بالغ الصعوبة، مشيرة إلى أن الراحل عرف عنه قدرته على إتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب.

وأشارت إلى أن الراحل كان رجل المرحلة، وتحدى ظروف حالته الصحية فى الفترة، فكان عنوانا لرجل الدولة المصرية الحديثة، مؤكدة أنه قام بمهامه بحرفية كاملة وكان دائما فى خدمة وطنه.

جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل تخرج عام 1978 في كلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة عين شمس، وعمل لدى تخرجه كمهندس في البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى عام 1979، وبدأ العمل بشركة إنبي منذ عام 1979 حتى عام 2000 كمهندس حتى وصل إلى منصب مدير عام الشئون الفنية وعضو مجلس الإدارة، ثم وكيل وزارة البترول لمتابعة شئون وعمليات البترول والغاز منذ عام 2000 حتى 2005، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس منذ عام 2005 حتى 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول منذ عام 2007 وحتى 2013، وزير البترول منذ 16 يوليو 2013 وحتى 12 سبتمبر 2015

وفي 22 نوفمبر 2017 أعلن مجلس الوزراء في بيان صحفي، توجه " الفقيد" إلى ألمانيا للعلاج وإجراء عملية جراحية، على أن تكون فترة العلاج في حدود ثلاثة أسابيع، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً في 23 نوفمبر 2017 بتولي المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، مهام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء لحين عودته من رحلة علاجه. وعاد إلى مصر بعد إتمام رحلة علاجه في 21 ديسمبر 2017. واستلم مهام عمله في يناير 2018، و تنصيبه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.