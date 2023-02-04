السبت 04 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقيب المحامين ينعى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق

شريف إسماعيل
شريف إسماعيل

نعى عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق، الذي وافته المنية اليوم السبت، عن عمر ناهز 68 عاماً.

ويؤكد نقيب المحامين، أن المهندس شريف إسماعيل، لم يتوان عن تلبية نداء الوطن في مراحل مصيرية وحاسمة، وعمل بجد وإخلاص للنهوض بالوطن، ولم يدخر جهداً في سبيل رفعة البلاد واستقرارها.
ويتقدَّم نقيب المحامين بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل وجموع الشعب المصري، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهمَ أهله وذويه الصبر والسُّلوان.  إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

 

المهندس شريف إسماعيل رحمه الله من مواليد ٦ يوليو عام ١٩٥٥.

• تخرج عام ١٩٧٨ من كلية الهندسة  جامعة عين شمس. وعمل لدى تخرجه كمهندس في البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى عام ١٩٧٨.

• بدأ العمل بشركة إنبي منذ عام ١٩٧٩ حتى عام ٢٠٠٠ حتى وصل إلى منصب مدير عام الشئون الفنية وعضو مجلس الإدارة.

• وكيل وزارة البترول لمتابعة شئون وعمليات البترول والغاز منذ عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠٠٥.

• رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس منذ عام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٧.
• رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول منذ عام ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٣.

• وزير البترول منذ ١٦ يوليو ٢٠١٣ وحتى ١٨ سبتمبر ٢٠١٥.
 
• رئيس مجلس الوزراء المصري منذ ١٩ سبتمبر ٢٠١٥ وحتى ٥ يونيو ٢٠١٨.

• مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ ١٤ يونيو ٢٠١٨.

المهندس عبد الصادق الشوربجي المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية المهندس شريف إسماعيل نقيب المحامين مجلس النقابة العامة للمحامين

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